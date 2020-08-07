Над Москвой-рекой открылся скоростной зиплайн. Фото: Telegram-канал Дептранса Москвы

На Воробьевых горах российской столицы открылся скоростной зиплайн через реку. Он стал первым открывшимся аттракционном, который будет частью большого экстрим-парка, сообщила 7 августа пресс-служба Дептранса Москвы. На спуске можно развить скорость до 60 километров в час.

- Прокатиться с ветерком можно с Воробьевых гор, а приземлитесь вы прямо на крыше нижней станции канатки "Лужники". Уверены, этот зиплайн вы точно оцените, - говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе отметили, что скоро большой спортивный экстрим-кластер будет включать сеточный парк, прогулочные зоны, смотровые площадки и кафе.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, специалисты в Германии испытали первое беспилотное летающее такси, способное перевозить по воздуху до четырех пассажиров со скоростью в 120 километров в час.