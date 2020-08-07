Пять столичных торговых центров проверили после сообщения о «минировании»

Пять торговых центров проверили специалисты после сообщения о «минировании» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу экстренным службам Москвы поступили анонимные сообщения о «минировании» пяти торговых центров.

"Неизвестный сообщил о том, что пять торговых центров в разных округах столицы заминированы. Специалисты выехали на места, информация проверяется", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Из некоторых ТЦ в целях безопасности были эвакуированы посетители и работники.

Неделей ранее поступило сообщение о «минировании» 50 зданий в столице. В их числе оказались аэропорт Домодедово, Village Vnukovo и издательство «Комсомольская правда». На места были отправленные оперативные службы и кинологи с собаками. После тщательной проверки, специалисты сообщили, что сообщения о «минировании» оказались ложными. Рейсы в аэропортах не были отменены. Эвакуацию провели только в издательстве «Комсомольская правда». В марта 2020 года началась волна сообщений о минировании самолетов. ФСБ провела проверку, ни одно сообщение не подтвердилось. Пять иностранных ресурсов, с которых поступила информация были заблокированы.