Самолет SSJ-100 Ставрополь – Москва подал сигнал тревоги из-за неисправности. Фото: скрин из Flightradar24

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, который летел из Ставрополя в российскую столицу, подал сигнал тревоги во время полета. Как рассказал ТАСС источник в авиационных службах, причиной сигнала стала техническая неисправность воздушного судна.

- Самолет за 30 минут до посадки в московском аэропорту Шереметьево подал сигнал тревоги и стал снижаться. По предварительным данным, причиной подачи сигнала стала возможная техническая неисправность, - рассказал источник.

В настоящее время самолет летит на высоте чуть более трех тысяч метров, его посадка в Шереметьево ожидается примерно в 16:49 по столичному времени. Согласно переговорам авиационной службы аэропорта и пилотов судна, ситуация находится под контролем, в скором времени самолет совершит посадку.

Чуть позже судно успешно приземлилось в Шереметьево в указанное время.

Накануне пассажирское воздушное судно из Санкт-Петербурга в Красноярск было вынуждено вернуться в аэропорт Пулково из-за трещины в стекле. На его борту находились 114 человек, включая шесть членов экипажа.