Максимальную скорость на дорогах России могут повысить Фото: Иван ВИСЛОВ

На платных автотрассах «Автодора», а также на бесплатных автомагистралях высокой технической категории могут повысить максимально разрешенную скорость. Об этом в пятницу, 7 августа, во время беседы с журналистами рассказала глава министерства транспорта Евгений Дитрих.

Министр отметил, что в некоторых регионах России есть очень хорошие дороги, скорость на которых должна быть увеличена, однако это зависит от технической категории участка.

- В первую очередь мы говорим про трассы высших технических категорий – первой 1А и 1В, и, может быть, 2А. По показателям ширины, уклонов и поворотов эти дороги полностью подходят для того, чтобы по ним безопасно двигаться с большей скоростью. Как правило, при их проектировании используются нормы, допускающие движение с высокими скоростями, - объяснил глава ведомства отметил, что в настоящее время эксперты прорабатывают увеличение скоростного лимита.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вице-премьер Марат Хуснуллин рассказывал, что скоростной лимит на ряде платных автотрасс может быть поднят до 150 километров в час со 130 в течение ближайшего месяца.