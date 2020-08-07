Самолет в Испании совершил экстренную посадку из-за пассажира, отказавшегося надеть маску

Пассажира из Украины попросили сойти на землю за отказ надеть маску Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Испании пилоты совершили экстренную посадку самолета из-за пассажира, который отказался надеть маску на борту. Судно авиакомпании Air Europa, следовавшее из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Мадрид, совершило незапланированную посадку в Малаге. Сообщило в пятницу агентство EFE.

Нарушителем порядка оказался гражданин Украины, который, по мнению персонала самолета, мог быть в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим капитаном было принято решение посадить судно в аэропорту Малаги и вызвать сотрудников гражданской гвардии. Мужчину заставили сойти на землю, после чего самолет продолжил полет по намеченному маршруту.

Подобный случай произошел в порту Канкуна в Мексике. Пьяная женщина отказалась надевать маску на борту самолета. Даму не вразумили доводы стюардесс и пассажиров. Она стала выкрикивать оскорбления сидевшим рядом людям, а после и вовсе показала всем нижнее белье. Ее прозвали «Леди Ковид» за утверждения о том, что человечество заслужило коронавирус. Женщину выпроводили с воздушного корабля.