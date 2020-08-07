Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Самолет в Испании совершил экстренную посадку из-за пассажира, отказавшегося надеть маску

Нарушитель порядка оказался уроженцем Украины
Анастасия РышковаАнастасияРышкова
КомментироватьОставить комментарий
Пассажира из Украины попросили сойти на землю за отказ надеть маску

Пассажира из Украины попросили сойти на землю за отказ надеть маску

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Испании пилоты совершили экстренную посадку самолета из-за пассажира, который отказался надеть маску на борту. Судно авиакомпании Air Europa, следовавшее из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Мадрид, совершило незапланированную посадку в Малаге. Сообщило в пятницу агентство EFE.

Нарушителем порядка оказался гражданин Украины, который, по мнению персонала самолета, мог быть в состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим капитаном было принято решение посадить судно в аэропорту Малаги и вызвать сотрудников гражданской гвардии. Мужчину заставили сойти на землю, после чего самолет продолжил полет по намеченному маршруту.

Подобный случай произошел в порту Канкуна в Мексике. Пьяная женщина отказалась надевать маску на борту самолета. Даму не вразумили доводы стюардесс и пассажиров. Она стала выкрикивать оскорбления сидевшим рядом людям, а после и вовсе показала всем нижнее белье. Ее прозвали «Леди Ковид» за утверждения о том, что человечество заслужило коронавирус. Женщину выпроводили с воздушного корабля.

Распространение коронавируса в мире