Противопоказания к вакцинации от коронавируса назвал вирусолог Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции в настоящее время проходит последний этап клинических исследований, и уже 12 августа первый отечественный препарат должны зарегистрировать. Профессор центра Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, что у вакцинации от коронавируса есть свои противопоказания, о которых крайне важно помнить.

- До прививки и в момент вакцинации человек должен хорошо себя чувствовать, у него не должно быть температуры тела, - отметил вирусолог в эфире радио «Говорит Москва».

Эксперт подчеркнул, что, если человек страдает от аллергии и понимает, что такие прививки вызывают у него осложнения, он должен об этом сообщить медикам. Вероятнее всего, ему придется воздержаться от вакцинации.

Во всех остальных случаях прививаться от опасного вируса можно. Противопоказаний нет и для пожилых людей, если они хорошо себя чувствуют.

Как сообщал сайт kp.ru, массовая вакцинация от инфекции в России ожидается уже этой осенью. Она будет бесплатной и добровольной. Первыми вакцину от коронавируса в Москве получат врачи и учителя.