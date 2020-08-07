Британское правительство предупредило своих граждан о большом количестве террористов в Турции

Отдельно была отмечена Турция, опасность визита в которую обусловлена, помимо прочего, присутствием в стране многочисленных террористических группировок.

Как отметили на Даунинг-стрит, помимо возрастающего количества заражений ковидом, на юго-востоке страны, а также в Стамбуле и Анкаре находятся много радикально-исламистских объединений, активизирующихся в период туристического наплыва. Иностранцы зачастую становятся главной целью террористов, которые могут атаковать общественные собрания и крупные мероприятия.

Кроме того, британские спецслужбы предупредили об опасности похищения людей на приграничных с Сирией районах. Особый интерес для радикалов представляют журналисты или те, кто занимается гуманитарной помощью. При этом, как указано на сайте, Великобритания не делает уступок захватчикам, поскольку те могут это использовать с целью дальнейшего шантажа.

Напомним, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о резком увеличении количества зараженных ковидом после открытия границ. Однако какой-то реакции от турецкого правительства до сих пор не последовало.