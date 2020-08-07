Строительство глубоководного выпуска в Геленджике планируется завершить до 2023 года

Проблема водоснабжения в Геленджике стоит остро, поэтому в начале июня здесь начались подготовительные работы к строительству очистных сооружений и глубоководного выпуска протяженностью 1,5 км. А уже 1 августа - строительно-монтажные работы. В дальнейших планах - возвести очистные сооружения производительностью 50 тыс. кубометров в сутки и глубоководного выпуска и отремонтировать сети водоснабжения и водоотведения. Завершить строительство планируют до 2023 года. Цена вопроса -1,4 млрд руб.

– Проблема водоснабжения в Геленджике стоит очень остро, особенно этим летом. Мы намерены решать этот вопрос комплексно. Вместе со строительством Троицкого водопровода и разработкой новых источников воды, необходимо ремонтировать и существующие сети. Вопрос строительства новых очистных сооружений назрел давно. С их помощью мы снизим экологическую нагрузку на город, повысим его привлекательность для инвесторов, – отметил Вениамин Кондратьев.

Кроме этого, Якушев и губернатор края посетили Андреевский парк Геленджика. Он благоустроен в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».