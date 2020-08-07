Ушел на пенсию главный мышелов МИД Британии

Кот Палмерстон показал свое любимое дерево Twitter @DiploMog

Главный мышелов британского МИД решил уйти на пенсию. Об этом черно-белый кот Палмерстон официально заявил на своей странице в Twitter. В послании пресс-секретарю министерства Саймону Макдональду мохнатый пенсионер написал, что им была проделана большая работа. Так, Палмерстон подчеркивает, что он скрепил несколько меморандумов и наладил собственную разведывательную сеть для сбора данных.

Главный мышелов оставил официальное сообщение об уходе Twitter @DiploMog

Когда началась пандемия коронавируса, «важный» работник отправился в деревню, где посвятил время лазанью по деревьям.

Министерский кот вместе с сэром Саймон Макдональдом Twitter @DiploMog

Черно-белый кот был назван в честь британского премьер-министра XIX века Генри Джона Темпла Палмерстона. В министерство кот попал уже взрослым. Его привезли из приюта Battersea.

Нужно сказать, что у министерского кота есть друг - кот Ларри, который живет в резиденции премьер-министра.

Хотя личные переговоры «высокопоставленных персон» всегда заканчивались дракой, в частности Ларри уезжал от Палмерстона изодранным и без ошейника, но все равно кот премьер-министра пожелал коллеге хорошей пенсии.

«Наслаждайся пенсией, старый друг», - написал Ларри на своей социальной странице.

В Министерстве выразили сожаление по поводу ухода главного мышелова, и отметили, что напоследок он оставил дохлую мышь у стола главы департамента по правам человека Джона Бенджамина, передает газета The Mirror.

«Я был, конечно, не очень благодарен», — рассказал он, но при этом пожелал Палмерстону хорошо провести время в деревне.