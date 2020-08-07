Акция Минздрава России по тестированию на ВИЧ проходит даже на Крайнем Севере

Фото: Минздрав России

Экспедиция Минздрава России проводится уже четвертый год, но в этом году она еще более масштабна. Мобильные пункты тестирования (белые ГАЗели с красной лентой на бортах) проедут 45 регионов, включая регионы Северного Кавказа и Крайнего Севера.

Помимо самого тестирования на ВИЧ, которое проводится анонимно и бесплатно, большая роль отводится информированию и просвещению. Так, в ожидании результата (а это занимает всего 15 минут), каждый тестируемый получает индивидуальную консультацию, на которой ему объясняют его личные риски, развеивают мифы (один из популярных вопросов про вероятность заражения через укус комара — см. Важно).

Также в рамках акции в каждом населенном пункте на пути следования автоколонны проводятся образовательные семинары для врачей. Цель таких лекций - проявление настороженности и стимулирование граждан к обследованию. Ведь сегодня половой путь передачи ВИЧ превалирует над инъекционным. И вирусом иммунодефицита человека все чаще заражаются люди, ведущие здоровый образ жизни, далекие от наркотиков и беспорядочных половых связей. При этом ранее выявление заболевания дает шанс прожить долгую и счастливую жизнь.

7 августа акция завершилась в Якутии. За несколько дней экспресс-тестирование прошли жители Нерюнгри и Алдана. Завтра, 8 августа, мобильные пункты тестирования проведут тестирование еще в Якутске.

- К сожалению, проблема ВИЧ сейчас вышла за пределы специфических групп населения и сегодня это касается каждого , - сказал на торжественной церемонии главный врач ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутский республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД» Анатолий Кожевников. - И лишь от незнания человек может сказать, что это его не коснется. В настоящее время больше новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией выявляется у женщин чем у мужчин, и возраст шагнул за 30-40-50 лет. Поэтому так важно пройти тестирование и знать свои риски.

Фото: Минздрав России

ВАЖНО

Комары ВИЧ не переносят

Невозможно заразиться ВИЧ- инфекцией через укус насекомых. Например, комар, укусивший ВИЧ - инфицированного человека, не способен переносить ВИЧ и заражать других людей. У вируса иммунодефицита нет промежуточных хозяев. ВИЧ живет и размножается ТОЛЬКО в организме человека.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Впереди Магаданская область

С 8 по 11 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 3 городах Магаданской области: Магадане, Оле, Соколе.

А с 6 по 12 августа тестирование на ВИЧ-инфекцию уже проходит в Забайкальском крае, МПТ побывают в пяти городах: Могоче, Краснокаменске, Борзе, Агинском, Чите.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru