Мальта и Люксембург согласились изменить налоговые соглашения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Мальта и Люксембург согласились изменить налоговые соглашения с Россией. Переговоры с данными государствами оперативно завершатся по окончании переговоров по налогообложению с Кипром. Россия внесла предложение провести очередной этап этих переговоров уже 10 и 11 августа этого года.

- В настоящее время уже отпала необходимость в денонсации Соглашения об избежании двойного налогообложения с Мальтой, - добавил Алексей Сазанов.

Он также рассказал, что коллегами из Кипра будет еще раз предложено согласиться на пересмотр ставок налога у источника в отношении процентов и дивидендов до уровня 15% с учетом отдельных изъятий в отношении институциональных инвестиций.

Напомним, что пару месяцев назад российский лидер Владимир Путин поручил обложить налогом в 15% доходы в виде дивидендов и процентов, которые переводят на счета в других странах. Это потребовало изменений двусторонних соглашений с государствами об избежании двойного налогообложения.