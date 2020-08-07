Названы вакансии, за которые готовы платить до 500 тысяч рублей в месяц Фото: Анастасия Осипова

Рекрутинговый сервис HeadHunter проанализировал зарплаты, которые предлагают россиянам работодатели. Эксперты выбрали вакансии с самыми высокими зарплатными обещаниями, оказывается, зарабатывать можно порядка 500 тысяч в месяц.

Самые выгодные предложения в столице. В Москве ищут Самые E-commerce директора на зарплату 400 тысяч рублей или руководителя департамента по работе с федеральными и локальными сетями, платить обещают от 350 до 500 тысяч рублей.

Но хорошо зарабатывать возможно не только в столице. Например, в Набережных Челнах есть вакансия менеджера по развитию территорий с зарплатой в 350 тысяч рублей. А на Дальнем Востоке ищут руководителя строительного объекта (350 000 руб), в Ульяновске директора по маркетингу (300 тысяч рублей).

Для людей более практических профессий тоже имеются предложения: автомаляр в Москве получает от 120 до 200 тысяч рублей, а сварщик в Ленобласти от 110 тысяч рублей.

Программистам и разработчикам в столице обещают от 150 до 200 тысяч рублей. На время пандемии инженерам АСУТП готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей.

Чуть меньше обещают трактористу в Новосибирске: на время уборочной страды человек может получать по 90 тысяч рублей в месяц.

По данным Росстата, в настоящее время безработица в стране оценивается в 6,2%. В центрах занятости официально зарегистрировано 3,2 млн человек, пишет «Российская газета».