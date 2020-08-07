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Мясников прокомментировал споры вокруг вакцины от коронавируса

Он допустил, что лекарству потребуется модификация
Елена АкимоваЕленаАкимова
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Доктор Мясников прокомментировал споры вокруг вакцины от коронавируса

Доктор Мясников прокомментировал споры вокруг вакцины от коронавируса

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников прокомментировал споры вокруг новой вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в России.

– Вакцина на пороге, но споров о ней не становится меньше, — отметил он в разговоре с RT.

Врач уверен, что лекарство необходимо, так как COVID-19 – это инфекционная болезнь, «от которой умирают люди, поэтому создать от неё вакцину необходимо».

Он предполагает, что после того, как вакцина поступит в использование, ее придется вводить пациентам по несколько раз, а еще постоянно модифицировать

- Именно так сегодня обстоит дело с противогриппозными вакцинами,- заключил Мясников.

Ранее сообщалось, что департамент здравоохранения Москвы совместно с Министерством здравоохранения России после официальной регистрации проведет пострегистрационное исследование вакцины от коронавируса. Об этом "КП" сообщили в Депздраве столицы. Первыми лекарство получат врачи и учителя.

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