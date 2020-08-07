Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 16 человек

Число жертв авиакатастрофы в Индии выросло до 14. Фото: соцсети

Число погибших после жёсткой посадки пассажирского самолёта в Индии выросло до 16, четверо зажаты внутри искореженного борта. Об этом сообщили местные средства массовой информации, ссылаясь на правоохранительные органы.

В результате выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы и дальнейшего разрушения его борта, по последним данным, пострадали 123 человек. 15 из них находятся в тяжёлом состоянии.

Воздушное судно потерпело крушение в пятницу, 7 августа. Вероятнее всего, из-за проливного дождя в Каликуте пилот не смог приземлиться, а затем при второй попытке самолет вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как писал сайт kp.ru, самолет был вывозным: из ОАЭ на нем возвращались домой граждане Индии, не имевшие ранее возможности покинуть другую страну из-за эпидемии коронавирусной инфекции.