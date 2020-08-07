Дзюба - автор первого гола "Зенита" в этой игре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 7 августа, в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" был сыгран первый матч нового футбольного сезона в нашей стране. "Зенит" и "Локомотив" спорили за Суперкубок России 2020. И питерцы смогли добиться третьего успеха за сезон. Вслед за победой в чемпионате и Кубке России они взяли и Суперкубок.

Уже на 14-й минуте поединка после подачи Дугласа Сантоса мощным ударом головой с разбега гол в ворота "Локомотива" забил Артем Дзюба. Именно он с нового сезона - капитан питерского клуба. И довольно долго после этого "Локомотив" играл на равных и казалось что вот-вот забьет ответный мяч. Но! Но на 69-й минуте поединка после быстрой атаки Магомед Оздоев после паса Дриусси пробил под штангу, сделав счет 2:0.

В следующей же атаке Чорлука забил ответный мяч, сделав счет 2:1. До конца поединка была посеяна интрига, но "Локомотив" так и не смог забить второй мяч, дабы перевести дело в овертайм.

"Зенит" победил 2:1 и выиграл первый трофей нового сезона - Суперкубок. Год назад этот трофей, к слову, разыгрывали эти же команды и тогда "Локо" победил 3:2.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Зенит - Локомотив.