Минздрав Ливана опубликовал полный список жертв взрыва в Бейруте Фото: REUTERS

Ливанское министерство здравоохранения опубликовало полный список жертв взрыва в морском порту Бейрут. Перечень в пятницу, 7 августа, появился на официальном сайте ведомства.

Список содержит 152 имени погибших в этой трагедии. Шестеро из них – граждане других государства, но жителей России в списке нет. Отмечается также, что национальная принадлежность еще 19 жертв трагедии до сих пор не установлена.

В числе погибших восемь граждан Сирии, шесть граждан Бангладеш, трое филиппинцев, австралиец, а также житель Пакистана и гражданин Египта. Остальные жертвы взрыва – жители Ливана. Министерство здравоохранения также указало названия медицинских учреждений, куда были доставлены тела погибших.

Выдержка из печального списка жертв трагедии в ливанском Бейруте. Фото: скрин документа с сайта Минздрава Ливана

Напомним, что взрыв, унесший столько жизней, случился в порту самого крупного города Ливана 4 августа. Взрывная волна повредила или уничтожила почти половину зданий города, под завалами до сих остаются десятки человек. Более 300 тысяч местных жителей остались без дома, пострадали примерно пять тысяч человек, десятки – пропали без вести.

Причиной трагедии стало возгорание более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которая был конфискована несколько лет назад сотрудниками таможенной службы и все это время хранилась на портовом складе.