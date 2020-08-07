Новый выпуск проекта «ALT История» расскажет о жизни без телефона Фото: Канал «ALT ИСТОРИЯ» / YouTube

Телеканал Rt представил новый выпуск проекта «ALT История». На этот раз речь пойдет о телефоне. Эксперты представят, какой была бы жизнь, если бы история пошла по другому пути и телефон был изобретен раньше или не был изобретен вовсе. Как в таком случае люди обменивались информацией и что могло заменить устройство связи.

Эпизод получил название «Жизнь в мире без телефона». Новый проект телеканала рассказывает, как изменился бы мир, если бы в прошлом «что-то пошло по-другому».

В рамках предыдущего выпуска, авторы представили, каково было распределение сил в мире, если бы не изобрели ядерное оружие.

Специалисты ответили на вопрос: возможен ли «Мир без ядерного оружия».