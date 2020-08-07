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Ученые нашли внеземную причину многообразия жизни на Земле

Резкий рост содержания фосфора изменил морскую среду, где уже водились простейшие формы жизни
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Ученые нашли внеземную причину многообразия жизни на Земле

Ученые нашли внеземную причину многообразия жизни на Земле

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа ученых из Японии доказали, что причина многообразия различных видов жизни на нашей планете имеет внеземное происхождение. Профессор Осаки Кэнтаро Тэрадой и его команда объяснили, что случилось на Земле 800 миллионов лет назад и как это связано с существующими в настоящее время живыми организмами.

С помощью спутника ученые выяснили, что кратеры на поверхности Луны образовались около 800 миллионов лет назад из-за того, что огромные осколки астероида сталкивались с поверхностью естественного спутника планеты. То же самое в этом время проходило и на Земле, но на нашей планете уже существовали простейшие формы жизни, и это имело гораздо более серьезные последствия.

Три года назад ученые во главе с Кристофером Рейнхардом указала на то, что резкое – аж в четыре раза – увеличение концентрации фосфора 750-800 миллионов лет назад в море и могло стимулировать развитие многообразия жизни на Земле.

- Мы выяснили, что это огромное количество фосфора была принесено на Землю за осколках астероида из космоса. Это количество более чем в 10 раз превышало то, которое было на тот момент в океане. Мы можем с уверенностью утверждать, что в результате морская среда изменилась, - объяснил Осаки Тэрада в интервью РИА Новости.

По мнению ученых, именно обилие небесных тел, обрушившихся на Землю и принесших с собой фосфор, "оказало влияние на биологическую эволюцию.