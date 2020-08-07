Эксперт рассказал, как различить москвичей и петербуржцев по одежде

Жители двух столиц выбирают не только разную одежду, но и прически Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фэшн-эксперт объяснил, как по внешнему виду отличить москвича от петербуржца. Жители двух столиц выбирают совершенно противоположные стили в одежде и, тем самым выдают себя.

Стилист и имиджмейкер роман Карабут указывает на основные различия в стиле москвичей и петербуржцев и объясняет их историческими предпосылками. Например, жители Санкт-Петербурга отдают предпочтение классике, но при этом стараются добавить к базовым вещам гардероба свою собственную индивидуальность.

Подобные характеристики можно отнести и к Северной столице.

- Санкт-Петербург — город рока и красивых дворцов. Здесь интересное сочетание строгости и в то же время выдержки во вкусе, — комментирует Пятому каналу эксперт.

Что касается стиля москвичей, то он больше напоминает западный. Жители столицы тяготеют к дорогим брендам, порой стремление надеть все самое дорогое переходит черту.

- Москва больше следует трендам западных модных домов. Люди там ориентируются на дорогие бренды такие как Versace, Louis Vuitton, которые дают даже некую вычурность в образ», — объясняет Роман

Климат тоже является важным фактором. Москвички чаще оголяются, а петербурженки вынуждены прятать наряды под плащами.

Отдельно стоит сказать про прически: стиль питерских модников отражается на цвете волос и стрижке. В этом вопросе жители столицы более традиционны и выбирают классические, залакированные укладки, которые дисгармонируют с их «европейским» стилем одежды.