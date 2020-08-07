Коронавирус у Димитриса Итудиса: что известно о состоянии здоровья главного тренера БК ЦСКА Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тест на коронавирус у Димитриса Итудиса - главного тренера известного баскетбольного клуба ЦСКА – показал положительный результат. Об этом в пятницу, 7 августа, рассказала пресс-служба клуба на своей странице в соцсети Тwitter.

- Тест на коронавирусную инфекцию главного тренера нашей команды Димитриса Итудиса оказался положительным. Желаем Димитрису скорейшего выздоровления и возвращения в строй, а его семье – крепкого здоровья!, - написано в заявлении.

Коронавирус у жены и дочери тренера не обнаружили. Отмечается, что 49-летнему Итудису не потребовалась госпитализация в больницу, он проходит курс лечения в Афинах. В настоящее время клуб вынужден проводить тренировки без главного тренера в связи с последующей реабилитацией.

Димитрис Итудис работает в БК ЦСКА уже шесть лет. Под его руководством команда пять раз была чемпионом лиги ВТБ и дважды выиграла Евролигу