ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 278 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 18,9 миллиона Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 278 тысяч и превысило 18,9 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 7 августа, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 18 902735 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 709511 человек. За прошедший день выявлен 278291 новый инфицированный, умерли 6815 больных.

Большинство случаев заражения – 10 135322 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 376606 человек. За сутки в этом регионе выявлено 154118 новых заразившихся, умерли 4598 больных. На втором месте Европа: 3513219 заразившихся с начала пандемии (25473 новых случаев) и 215640 умерших (416 летальных исходов за минувшие сутки).

Третье место по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 67863 и составило 2428584. С начала пандемии зафиксировано 50571 смерти, за последние 24 часа скончались 999 больных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 1 августа в чрезвычайном комитете ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса в мире продлится еще долго. Эксперты по-прежнему оценивают риски как «очень высокие», статус пандемии снимать рано.

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