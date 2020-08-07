Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB» с «позитивным» прогнозом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 7 августа, международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что при очередном пересмотре оставило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном на уровне «BBB», прогноз по рейтингу стабильный.

Напомним, как писал сайт kp.ru, аналитики агентства Fitch впервые повысили рейтинг России с уровня «BBB-» до «BBB» ровно год назад, в августе 2019 года. С тех пор агентство уже несколько раз подтверждало кредитный рейтинг нашей страны на этом уровне.

Нынешнее решение агентства Fitch Ratings уже прокомментировал министр финансов России Антон Силуанов. Он сказал журналистам, что в ведомстве его расценивают как «еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры».

При этом глава Минфина отметил, что в этом году Fitch при пересмотре кредитных рейтингов стран СНГ, в основном, снижало рейтинги или ухудшало по нему прогнозы, передает РИА Новости.