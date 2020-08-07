Спецслужбы США: Россия перед выборами мешает Байдену, а Китай – Трампу

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Эванина Уильям Фото: REUTERS

Китай и Россия «пытаются влиять» на исход предстоящих президентских выборов в США, причем если цель Пекина – не допустить переизбрания нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа, то в Москве – наоборот, против того, чтобы Штаты возглавил кандидат от демократов Джозеф Байден. С таким утверждением выступил в пятницу директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина.

По его словам, американская контрразведка убеждена, что «Россия использует спектр мер, чтобы в первую очередь очернить бывшего вице-президента Джозефа Байдена», потому что в Москве его считают «антироссийским истеблишментом», передает агентство Reuters.

А Пекин, по версии Уильяма Эванины, считает Трампа «непредсказуемым», поэтому в преддверии ноябрьских выборов в США «Китай расширяет свое влияние с целью сформировать политический климат в Соединенных Штатах» и оказать давление на американских политиков, дабы помешать республиканцу переизбраться на второй срок.

Между тем, и в России, и в КНР неоднократно заявляли, что готовы взаимодействовать с любым кандидатом, который станет следующим президентом США в результате выборов, намеченных на 3 ноября 2020 года.