Посол России в Белоруссии убежден, что задержание россиян – это «заказная афера»

Посол России в Белоруссии Мезенцев Дмитрий Фото: Тимур ХАНОВ

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев уверен, что ситуация с задержанием россиян в республике – это «заказная афера», организованная из-за рубежа с целью испортить отношения между Москвой и Минском. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 7 августа.

«Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане», - сказал дипломат.

Дмитрий Мезенцев добавил, что «по замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 29 июля на территории Белоруссии были задержаны более 30 российских граждан. По версии белорусских спецслужб, 33 россиянина якобы собирались «дестабилизировать обстановку в стране» перед президентскими выборами. На самом же деле они просто направлялись транзитом в другую страну.

Позже стало известно, что арест россиян в Минске оказался провокацией спецслужб Украины.

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КСТАТИ

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