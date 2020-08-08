На Украине признали, что Киев с каждым днем теряет шансы «вернуть» Донбасс

В Донбассе растет поколение, еще не видевшее мирной жизни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Киев с каждым днем теряет шансы «вернуть» Донбасс, так как уже будущей осенью в опальных Донецкой и Луганской народных республиках пойдут в школу дети, родившиеся в 2014 году и не видевшие мирной жизни.

И малыши, и ребята постарше, чьи школьные годы пришлись на период вооруженного конфликта, растут с мыслями о том, что «Украина – враг», который убивает жителей Донбасса, а Россия – друг, который помогает выжить. Об этом пишет украинское издание «Апостроф».

Автор статьи отмечает, что «первый срок» президентских полномочий Владимира Зеленского истекает в 2024 году, «и в этом же году в Донбассе будут заканчивать школу ребятишки, пришедшие туда параллельно с началом войны».

«Запрограммированное» поколение вступит во взрослую жизнь. Время, отпущенное Украине на мирную реинтеграцию Донбасса, подойдет к концу», - подчеркивается в статье.

И тогда, по мнению автора, Киев «неизбежно окажется перед выбором»: либо навсегда отпустить ДНР и ЛН, либо их завоевать, «как страну, чьи жители живут по другим принципам и правилам».

«Пусть читатель спросит себя, насколько легко это будет сделать», - подытожил украинский журналист.

Как писал сайт kp.ru, 27 июля в Донбассе вступили в силу новые договоренности по объявленному еще в прошлом году перемирию, в частности – дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня

Напомним, боевые действия против ополченцев Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости от Киева после госпереворота на Украине, власти Незалежной ведут с апреля 2014 года.