Суд в США решил продолжать разбирательство по иску журналистки, требующей образец ДНК Трампа

Президент США обвинил журналистку во лжи, заявив, что даже не знаком с ней Фото: REUTERS

Суд в Нью-Йорке постановил продолжить разбирательство по иску американской журналистки Джин Кэрролл, обвинившей президента США Дональда Трампа в сексуальном насилии.

Напомним, как писал сайт kp.ru, женщина утверждает, что нынешний глава Белого дома изнасиловал ее в раздевалке торгового центра почти 30 лет назад, адвокаты истицы затребовали образцы ДНК Трампа, чтобы сравнить с их материалом на платье предполагаемой пострадавшей, в котором она якобы была в тот день и хранит до сих пор.

Ранее сообщалось, что Джин Кэрролл издала книгу о том, как в середине 1990-х годов оказалась в торговом центре с будущим американским президентом, и тот будто бы попросил ее примерить черное платье. С тех пор она надевала его всего один раз: на фотосессии для статьи о ее книге.

Между тем, Трамп утверждает, что журналистка лжет, а сам он с ней даже незнаком. По его словам, Джин Кэрролл таким образом просто пытается привлечь внимание к своей книге, передает ТАСС.