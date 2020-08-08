В Гидрометцентре рассказали, на каких курортах России самое теплое море

В Туапсе и Сочи температура морской воды 27 градусов Фото: Иван ВИСЛОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, на каких российских курортах самое теплое море в эти дни. По данным метеорологов, сейчас наиболее высокая температура морской воды в Туапсе и Сочи, где море прогрелось до +27°C, очень теплая вода также на пляжах Крыма.

«В Туапсе и Сочи температура воды составляет +27 градусов, в Геленджике чуть ниже – +26 градусов» - сказал Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Он добавил, что морская вода в Феодосии, Евпатории, Алуште, Анапе и Ялте прогрелась до 25 градусов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, россиянам, которые решили провести свой отпуск не за границей, а предпочли отдохнуть на отечественных курортах, вернут часть денег, затраченных на путешествие по родной стране. Таким образом правительство решило поддержать туристическую отрасль во время пандемии коронавируса и при этом удешевить поездки для отдыхающих. На эту программу планируют выделить из бюджета 15 миллиардов рублей.