Ученые назвали спиртной напиток, полезный больным с коронавирусом

Специалисты утверждают, что течение заболевания COVID-19 смягчит антиоксидант, содержащийся в красном вине Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ученые назвали спиртной напиток, который способен смягчить течение заболевание коронавирусной инфекцией COVID-19, – красное вино. По мнению специалистов, содержащийся в вине антиоксидант ресвератрол повышает концентрацию белка ACE2, необходимого для жизнедеятельности легких, сердца, мозга и почек.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследования сотрудников канадского Университета Лаваля и специалистов департамента эндокринологии пекинской больницы Тонгрен.

Комментируя выводы исследователей из Канады и Китая, ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова Роман Зиновкин пояснил, что «с одной стороны, увеличение количества ACE2 приводит к росту вероятности проникновения вируса в клетку», с другой же, «когда данный фермент больше не работает, это приводит к увеличению количества пептида под названием AngII, который может усиливать воспалительную реакцию», в частности – «сужает сосуды и повреждает эндотелий».

«Поэтому, на мой взгляд, недостаток ACE2 и избыток AngII негативно влияют на течение COVID-19», - подытожил Роман Зиновкин.

Издание отмечает, что ресвератрол содержится не только в красном или белом вине, но и в арахисе, фисташках, какао, малине, кожуре винограда, чернике и клюкве, поэтому «налегать на алкоголь для защиты от коронавируса вовсе не обязательно».

Ранее член Национального общества диетологов (НОД), Национальной ассоциации клинического питания, врач Людмила Денисенко в беседе с сайтом kp.ru назвала десять продуктов, которые могут спасти от коронавируса и поддержат иммунитет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Диетолог назвал продукты, которые помогут защищать легкие от коронавируса

По словам специалиста, дыхательную систему укрепляют яйца, цельный рис и грецкие орехи (подробности).