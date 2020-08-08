Врач-диетолог рассказала, сколько можно пить пива в день

Умеренное употребление пива может принести пользу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько можно пить пива в день, чтобы не нанести вреда своему здоровья. По словам специалиста, безопасная суточная норма этого любимого многими россиянами пенного напитка – не больше 300 миллилитров в сутки.

При этом диетолог подчеркнула, что пиво очень важно заедать полноценной едой, только не жирной и не соленой, а натощак этот напиток может вызвать спазмы в желудке. Елена Соломатина отметила, что в России нет культуры потребления пива: мало кто выпивает меньше литра за один раз, причем люди заедают его солеными продуктами, которые задерживают воду в организме. Врач напомнила, что это очень вредно для обменных процессов и может привести к появлению лишнего веса, алкоголизму или сахарному диабету второго типа, заболеваниям сердца и сосудов.

Между тем, как рассказала Соломатина в беседе с изданием «Вечерняя Москва», умеренное употребление пива даже полезно: оно улучшает обменные процессы в организме, помогает усваивать пищу и в целом положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Напомним, ранее Елена Соломатина помогла сайту kp.ru составить рейтинг полезных летних напитков, которые лучше всего пить в жару.