Талибы вновь заявили, что в публикациях об их «сговоре» с Россией нет ни слова правды

Представитель "Талибана*" вновь опроверг сообщения о сговоре с Россией Фото: REUTERS

В публикациях американской прессы о «сговоре России с талибами»* нет ни одного слова правды, информацию распространили противники мирного процесса в Афганистане, которые «ставят палки в колеса», чтобы сорвать мирное урегулирование. Об этом в очередной раз заявил официальный представитель политического офиса радикального движения «Талибан»* в Катаре Сухейль Шахин.

«В этих публикациях нет ничего, что имеет отношение к реальности, это просто кампания против мирного процесса. И мы полностью отвергаем все эти заявления», - сказал представитель талибов* в телефонном интервью РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, статья газеты NYT, в которой утверждалось, будто российские спецслужбы подстрекали афганских боевиков к атакам на военных США, вызвала громкий скандал и спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп объяснил, почему ему ничего не рассказывали о том, что Россия якобы предлагала афганским боевикам вознаграждение за атаки на американских военнослужащих: дело в том, что разведка Соединенных Штатов сама в это не поверила. Он также назвал публикацию «очередным вбросом» и потребовал, чтобы газета раскрыла свой «анонимный» источник. При этом Трамп выразил уверенность, что информатора даже не существует, автор статьи сам все выдумал.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

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