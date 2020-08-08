Белый дом: Трамп встретится с премьером Ирака 20 августа

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп 20 августа встретится с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми, который для этого приедет в Вашингтон, сообщает пресс-служба Белого дома.

В сообщении отмечается, что этот визит иракского премьера «состоится в ключевое время как для Соединенных Штатов, так и для Ирака, когда мы продолжаем наше сотрудничество для обеспечения победы над ИГИЛ* и противостоим вызовам, которые принесла пандемия коронавируса». Белый дом подчеркивает, что Багдад, как и Вашингтон, стремится расширить сотрудничество между двумя странами во многих сферах, в том числе в области «безопасности, энергетики, здравоохранения и экономики», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 января парламент Ирака принял решение расторгнуть соглашение с возглавляемой Соединенными Штатами так называемой «антиигиловской» коалицией и выдворить из страны всех иностранных военных.

После этого Трамп пригрозил Багдаду «очень серьезными» санкциями за «враждебность» по отношению к Вашингтону и заявил, что войска США не уйдут из Ирака, пока тот не заплатит за авиабазу, построенную американцами на территории ближневосточной страны.

Однако в июне Штаты по итогам стратегического диалога с Ираком подтвердили, что намерены сократить количество своих военнослужащих на иракской территории.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.