Вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов погиб в Крыму 7 августа в результате несчастного случая. Об этом сообщили пресс-службе Гильдии продюсеров.

Виктор Глухов приехал на полуостров, чтобы выступить перед молодыми кинематографистами на форуме «Таврида», который проходит недалеко от Судака. А в пятницу он посетил поселок Новый Свет, где упал со скалы во время прогулки по «Тропе Голицына», уточнили в правительстве Республики Крым.

«В Крыму при посещении поселка Новый Свет погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов. Проходя по знаменитому туристическому маршруту «Тропа Голицына», он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью», - приводит слова своего собеседника агентство ТАСС.

СПРАВКА «КП»

Почетный кинематографист России, заслуженный работник культуры Виктор Владимирович Глухов родился 5 июля 1953 года.

В частности, он продюсировал такие фильмы, как «Любовь с привилегиями», «Небеса обетованные», «Воспитание жестокости у женщин и собак», «Любить по-русски», «Женская собственность», «Неваляшка» и многие другие.