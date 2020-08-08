На поиски пропавшей яхты «Барыня» из Хабаровска вылетел вертолет

Вертолет МЧС России вылетел в Советско-Гаванский район на поиски яхты. Фото: ДВРПСО МЧС России

На поиски пропавшей в море у побережья Хабаровского края частной яхты «Барыня» вылетел вертолет. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Отмечается, что небольшое парусное судно с пассажирами, вышедшее из поселка Нельма в город Советская Гавань, пропало в акватории Татарского пролива после шторма неделю назад – 31 июля. Однако ее поиски сильно осложнялись непогодой: в районе предполагаемого исчезновения «Барыни» шел сильный дождь, а волны высотой достигали четырех метров. Из-за штормовой погоды и применение авиации было невозможно. Предположительно, на борту яхты может находиться три человека.

Как говорится в сообщении МЧС, утром 8 августа из Хабаровска в Советско-Гаванский район на поиски яхты вылетел вертолет Ми-8.

«На его борту спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они проведут авиаразведку, осмотр побережья и морской акватории в поисках парусной яхты «Барыня», - уточняет краевой главк МЧС.