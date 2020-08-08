Российские врачи за два дня в Бейруте приняли свыше 90 человек

Врачи МЧС России за два дня приняли в госпитале в Бейруте 92 человека, в том числе 12 детей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врачи аэромобильного госпиталя МЧС России, развернутого в Бейруте после страшного взрыва в порту ливанской столицы, за два дня приняли 92 человек, в том числе 12 детей, сообщил начальник отдела медицинской службы отряда «Центроспас» Алексей Скоробулатов.

Он уточнил, что в основном, в госпиталь поступают пациенты травматологического и хирургического профилей – то есть, с порезами, ушибами и переломами. Стационар, рассчитанный на 50 больных, функционирует круглосуточно, а амбулаторный прием врачи ведут 12 часов: с восьми утра до восьми вечера.

«На 7 августа на 18:30 принято 79 пациентов, суммарно за два дня — 92 человека», - приводит слова Алексея Скоробулатова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 4 августа в порту Бейрута взорвался корабль с 2 750 тоннами аммиачной селитры. Взрывная волна была такой мощной, что разрушила сотни домов вокруг, выбила стёкла и повредила автомобили. В результате, по последним данным, погибли 154 человека, десять из них – спасатели, работавшие на месте взрыва. Пострадали более пяти тысяч человек. Больницы Бейрута и окрестностей переполнены, в городе объявлен режим чрезвычайного положения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здания превратились в мелкую крошку»: Руководитель миссии рассказал, в каких условиях работают российские спасатели в Бейруте

Российские спасатели, прибывшие в Бейрут, ведут разборы завалов и поиск жертв чудовищного взрыва, произошедшего в морском порту и разрушившего большую часть ливанской столицы (подробности).