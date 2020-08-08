Последние новости на утро 8 августа 2020: Посол России в Белоруссии назвал задержание россиян в Минске «заказной аферой»

Посол России в Белоруссии Мезенцев Дмитрий Фото: Тимур ХАНОВ

Последние новости на утро 8 августа 2020 года. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев уверен, что ситуация с задержанием россиян в республике – это «заказная афера», организованная из-за рубежа с целью испортить отношения между Москвой и Минском.

«Убежден, что начавшаяся процессуальная проверка Следственного комитета России подтвердит заказной характер масштабной аферы, в которую были втянуты российские граждане», - сказал дипломат, добавив, что «по замыслу организаторов из-за рубежа, акция была призвана нанести ущерб многогранному сотрудничеству, особым отношениям наших стран».

Печальная весть пришла из Крыма: там в результате несчастного случая накануне погиб вице-президент Гильдии продюсеров России Виктор Глухов. Он приехал на полуостров, чтобы выступить перед молодыми кинематографистами на форуме «Таврида», который проходит недалеко от Судака. А в пятницу посетил поселок Новый Свет, где упал со скалы во время прогулки по «Тропе Голицына» и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Тем временем талибы («Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация) в очередной раз заявили, что в публикациях американской прессы об их мнимом «сговоре с Россией» нет ни одного слова правды, а информацию распространили противники мирного процесса в Афганистане, которые «ставят палки в колеса», чтобы сорвать мирное урегулирование.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Китай и Иран в попытке «вмешательства» в американские президентские выборы, которые должны состояться в Штатах 3 ноября. По его версии, Китай и Россия «пытаются влиять» на исход предстоящих выборов, причем если цель Пекина – не допустить переизбрания Дональда Трампа, то в Москве – наоборот, против того, чтобы Штаты возглавил кандидат от демократов Джозеф Байден. Сам же Трамп утверждает, что он – «последний, кого Россия хотела бы видеть» на посту президента США.

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