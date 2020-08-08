В Китае второй человек за месяц умер от бубонной чумы

Врачи взяли под наблюдение людей, с которыми контактировал зараженный Фото: REUTERS

В китайском районе Внутренняя Монголия подтвержден второй за месяц случай смерти человека от бубонной чумы. Все контактировавшие с погибшим люди отправились на карантин, медики по инструкции назначили им профилактические препараты. Власти региона, сообщает Reuters, выпустили предупреждение третьего уровня из-за гибели человека от опасного заболевания.

Каким образом заразился человек, через контакт с другим зараженным или при употреблении в пищу мяса животного, больного бубонной чумой, не сообщается.

6 августа стало известно о первом за месяц случае смерти от чумы в этом китайском районе - у больного подтвердили кишечную чуму.

С 2009 по 2018 год в Китае зарегистрировано 26 случаев заболевания и 11 смертей. Опасная болезнь в основном переносится грызунами. Власти Китая сообщают, что приняты все необходимые меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.