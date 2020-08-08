Юрист рассказал, как утихомирить шумных соседей

На соседей, которые устраивают гулянки по ночам, нужно жаловаться в полицию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Юрист назвал эффективный способ утихомирить шумных соседей. Он объяснил - все зависит от причины шума. Например, если соседи ведут асоциальный образ жизни, устраивают гулянки и вечеринки поздним вечером, то это компетенция полиции.

- Если шум идет от большого количества домашних животных в квартире, то данные вопросы находятся в компетенции сразу трех надзорных органов: государственного жилищного надзора, Роспотребнадзора и государственного ветеринарного надзора,- рассказал агентству "Прайм" адвокат, руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС Амулекс Дмитрий Томко.

На соседей, у которых "вечно ремонт", нужно жаловаться в госжилинспекцию или региональные органы жилищного контроля. Нет единых правил по стране, каждый регион самостоятельно устанавливает "время тишины": где-то шуметь нельзя после 21.00, а где-то после 23.00. Тоже самое касается и единого контролирующего органа:

- Каждый субъект РФ должен определиться с органами власти, которые должны выявлять и пресекать подобные нарушения,- сообщает юрист.

В Совфеде предложили ввести запрет на дневной шум в интересах семей с детьми.