Организаторы "Евровидения" запускают аналог музыкального конкурса в США

Конкурс пройдет в США Фото: eurovision.tv

Организаторы "Евровидения" нацелились на США, в 2021 году здесь стартует аналог европейского шоу под названием "American Song Contest". Россию и другие европейские страны к участию не допустят, потому что соревноваться будут музыканты из американских штатов. Формат конкурса повторяет европейский.

- Уникальное наследие конкурса песни "Евровидение" насчитывает 65 лет, и его всемирная популярность продолжает расти. Пришло время Америке испытать это зрелище через родственное ему соревнование - Конкурс американской песни,- рассказал Мартин Остердал, исполнительный директор "Евровидения".

По подобию "Евровидения" американское шоу будет состоять из этапа отбора, а затем финального концерта. Авторы проекта считают, что конкурс - хороший старт для талантливых музыкантов. В свое время именно "Евровидение" сделало всемирно популярными Селин Дион и группу ABBA, говорят организаторы проекта.

- Недавно Джастин Тимберлейк и Мадонна выпустили свои новые синглы на сцене "Евровидения" в качестве приглашенных гостей,- сказано в сообщении.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс не состоялся в традиционном формате.