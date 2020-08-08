Предсказавший победу пяти президентов США профессор истории сделал прогноз на выборы 2020 года

Выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года Фото: REUTERS

Сохранит ли Дональд Трамп после 3 ноября 2020 года пост президента США - профессор истории Аллан Лихтман считает, что нет. Он безошибочно предсказал избрание пяти предыдущих глав государства, начиная с момента переизбрания Рональда Рейгана в 1984 году.

Историк создал теорию "13 ключей", на основе этой формулы он и делает прогноз, призывая американцев не очень-то верить сиюминутным рейтингам кандидатов и опросам населения.

- "13 ключей" в его системе включают такие факторы, как экономика, занимаемая должность, социальные волнения и скандалы, а также личную харизму кандидатов,- объясняют CNN.

Лихгхтама уже в шутку называют "вороном", как в "Игре престолов" из-за того, что у него получается безошибочно предугадывать будущее. На этот раз профессор сделал ставку на Джой Байдена, который в случае избрания станет самым пожилым президентом за всю историю Соединенных штатов.

- Ключи предсказывают, что Трамп потеряет Белый дом,- приводит слова профессора Voice of America. - Трамп имеет преимущество в шести ключах. Они включают в себя отсутствие серьезных республиканских претендентов, отсутствие серьезных иностранных военных неудач.

У Байдена преимущество по семи параметрам, включая социальные беспорядки, вспышка коронавируса, дестабилизированная в период правления Трампа экономика, а также процедура импичмента.

Сам Трамп утверждал, что его переизбрания не хочет Китай и Россия.