Ученые рассказали, симптомом какой болезни может быть головокружение после вставания

Головокружение после того, как человек встал, может быть опасным сигналом, считают ученые из Калифорнийского университета. Они в течение 12 лет наблюдали за пациентами больниц, которые обращались с жалобами на такой симптом. В общей сложности в исследовании приняли участи больше 2000 добровольцев. Оказалось, что головокружение у пациентов было предвестником ранней деменции, то есть старческого слабоумия.

- Жалоба вызвана ортостатической гипотензией, формой низкого кровяного давления, которая возникает, когда вы встаете,- приводит заявление ученых Daily Mail.

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