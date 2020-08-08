Назван единственный фактор, облегчающий состояние при COVID: "Остальное - как мертвому припарки"

Орехи не помогают облегчить симптомы коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокоментировал теорию о том, что фермент ACE2 облегчает состояние пациентов с коронавирусом. Это фермент содержится в продуктах, например, вине, какао, арахисе и фисташках.

На самом деле нет никаких продуктов питания, которые бы хоть как-то влияли на состояние зараженного пациента, предупредил ученый:

- Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное – это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки, – сказал РИА Новости Гинцбург.

Он объяснил, что только антитела помогают бороться с вирусом. Антитела вводят внутривенно, получают их от людей, уже переболевших коронавирусом.

- Вместо того, чтобы все-таки грецкие орехи или там арахис, как вы говорили, есть, лучше ему все-таки антитела ввести готовые, чтобы, соответственно, заблокировать вирус,- объяснил ученый.

В начале эпидемии россияне массово скупали лимон и имбирь в надежде, что эти продукты защитят от заражения. Этот миф врачи тоже развеяли, хотя оба продукта действительно поднимают общий иммунитет, но спасти от попадания вируса в организм не могут. Тоже самое касается чеснока - сам по себе продукт полезный, но надеяться, что какая-то еда спасет от заражения или вылечит - это большой риск. В случае с коронавирусом нельзя затягивать лечение.