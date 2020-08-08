Спасатели МЧС России нашли под завалами в Бейруте еще одного погибшего

Спасатели МЧС нашли под завалами в Бейруте тело еще одного погибшего от взрыва. 4 августа в порту столицы Ливии прогремел взрыв, причиной ЧП стала конфискованная шесть лет назад селитра. Во время сварочных работ в ангаре, вещество взорвалось. Уничтожены здания в 10 километрах от эпицентра.

В Бейрут отправились больше 100 российских специалистов: спасатели, психологи, медики, санитарные врачи. В городе развернули мобильные госпитали, где принимают врачи из России.

- Спасателями МЧС найдено тело четвертого погибшего на месте разбора завалов на элеваторе в порту Бейрута,- сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Российские спасатели работают круглосуточно, в три смены.