Спасатели МЧС России нашли под завалами в Бейруте еще одного погибшего

В Бейрут отправились больше ста российских специалистов
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Спасатели МЧС нашли под завалами в Бейруте тело еще одного погибшего от взрыва.
4 августа в порту столицы Ливии прогремел взрыв, причиной ЧП стала конфискованная шесть лет назад селитра. Во время сварочных работ в ангаре, вещество взорвалось. Уничтожены здания в 10 километрах от эпицентра.
Спасатели ищут под обломками людей
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Бейрут отправились больше 100 российских специалистов: спасатели, психологи, медики, санитарные врачи. В городе развернули мобильные госпитали, где принимают врачи из России.
- Спасателями МЧС найдено тело четвертого погибшего на месте разбора завалов на элеваторе в порту Бейрута,- сообщили ТАСС в оперативном штабе.
Медики из России принимают раненых
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Российские спасатели работают круглосуточно, в три смены.
За два дня российские медики приняли больше 90 человек.
В городе развернули полевой госпиталь
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ущерб от взрыва власти города оценили в 15 миллиардов долларов. Центральный Банк Ливии готов предоставить жителям и компаниям беспроцентные кредиты на восстановление.