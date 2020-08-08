Спасатели МЧС России нашли под завалами в Бейруте еще одного погибшего

В Бейрут отправились больше ста российских специалистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спасатели МЧС нашли под завалами в Бейруте тело еще одного погибшего от взрыва.

4 августа в порту столицы Ливии прогремел взрыв, причиной ЧП стала конфискованная шесть лет назад селитра. Во время сварочных работ в ангаре, вещество взорвалось. Уничтожены здания в 10 километрах от эпицентра.

Спасатели ищут под обломками людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бейрут отправились больше 100 российских специалистов: спасатели, психологи, медики, санитарные врачи. В городе развернули мобильные госпитали, где принимают врачи из России.

- Спасателями МЧС найдено тело четвертого погибшего на месте разбора завалов на элеваторе в порту Бейрута,- сообщили ТАСС в оперативном штабе.

Медики из России принимают раненых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские спасатели работают круглосуточно, в три смены.

За два дня российские медики приняли больше 90 человек.

В городе развернули полевой госпиталь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ущерб от взрыва власти города оценили в 15 миллиардов долларов. Центральный Банк Ливии готов предоставить жителям и компаниям беспроцентные кредиты на восстановление.