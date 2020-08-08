В СК завели новое дело за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Следователи вычислили еще одного провокатора, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера. Житель Воронежа Александр Хорошильцев за несколько дней до акции (не позднее 4 мая 2020 года) опубликовал портрет лидера нацистов для того, чтобы снимок транслировали в день, когда россияне вспоминают героев своих семей, воевавших за свободы Европы. Мужчина подписал фото "Шикльгрубер Адольф Алоисович".

- Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге,- сказано в сообщении Следственного комитета. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма.