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В СК завели новое дело за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Подозреваемого вызвали на допрос, у него изъяли электронные носители
Юлия СальниковаЮлия СальниковаЮлияСальникова
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Следователи вычислили еще одного провокатора, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера. Житель Воронежа Александр Хорошильцев за несколько дней до акции (не позднее 4 мая 2020 года) опубликовал портрет лидера нацистов для того, чтобы снимок транслировали в день, когда россияне вспоминают героев своих семей, воевавших за свободы Европы. Мужчина подписал фото "Шикльгрубер Адольф Алоисович".

- Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге,- сказано в сообщении Следственного комитета. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма.