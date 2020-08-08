В СК завели новое дело за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Мужчину вызвали на допрос Фото: Иван ПЕТРОВ

Следователи вычислили еще одного провокатора, разместившего на сайте "Бессмертного полка" фотографию Адольфа Гитлера. Житель Воронежа Александр Хорошильцев за несколько дней до акции (не позднее 4 мая 2020 года) опубликовал портрет лидера нацистов для того, чтобы снимок транслировали в день, когда россияне вспоминают героев своих семей, воевавших за свободу Европы. Мужчина подписал фото "Шикльгрубер Адольф Алоисович".

- Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге,- сказано в сообщении Следственного комитета. - Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма.

У мужчины изъяли электронные носители, его самого вызвали на допрос.

В июле Следственный комитет возбудил еще два дела о размещении фото нацистов на сайте «Бессмертного полка». Фигуранты дела - жители Перми и Коми. Ранее к ответственности за подобные действия привлекли жителя Ульяновска.