На акцию против расизма в США привели ламу «для объятий»

Цезарь - бывший великий чемпион Аргентины выставочный зверь Фото: REUTERS

Кажется, одна пушистая лама может сделать в бушующем Портленде больше, чем пристанные сюда президентом США Дональдом Трампом федеральные агенты безопасности.

В городе больше месяца не прекращаются акции против расизма (они начались из-за гибели Джорджа Флойда), а в последние недели они стали пугающе разрушающими - стычки с полицией, перестрелка, есть пострадавшие как среди полиции, так и среди демонстрантов.

Владелец животного говорит, что цель Церазря - успокоить людей Фото: REUTERS

Но на днях среди голов протестующих вдруг появилась еще одна, чуть выше и с совершенно другим выражением лица, точнее, морды. Лама по кличке Цезарь смогла изменить настроение толпы, к владельцу животного стали подходить люди, чтобы погладить или сделать фото.

Владелец ламы Ларри МакКул сказал, если хочется, то Церазя можно даже обнять. В итоге выстроилась огромная очередь из самих активистов и даже полицейских. Ламу тут же прозвали "No Drama Llama" (С ламой нет драмы).

- Цезарь может не говорить, но знает больше, чем вы думаете, - сказал Ларри МакКул журналисту Reuters. - Это стало ясно 9 июня, когда около 5000 человек встали на колени у моста недалеко от центра Портленда и почти девять минут молчали, чтобы почтить память Джорджа Флойда. Цезарь стоял неподвижно, вот так. Он понял момент.

Лама-"терапевт" с готовностью позирует для фотографий Фото: REUTERS

Владелец животного уверен, что Цезарь здесь не просто для развлечения, у него есть цель - направить людей на путь доброты:

- Какой бы интенсивной ни была обстановка, протестующие, федеральные агенты и маршалы ... Цезарь действительно может очень сильно это разрядить. В этом вся его цель.