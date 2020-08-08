Путин назвал благородной миссией приобщение молодежи к спорту

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент Владимир Путин назвал приоритетом властей развитие спорта и создание условий для активной жизни каждого человека в стране. 8 августа глава государства поздравил с профессиональным праздником, Днем физкультурника, профильных педагогов школ, спортсменов и всех любителей спорта.

- Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения работникам физической культуры и спорта – тем, кто выполняет востребованную, благородную миссию: приобщает граждан, особенно молодёжь, к занятиям физической культурой, к ценностям здорового, активного образа жизни,- сказано в поздравлении президента на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что многое делается для развития спортивной инфраструктуры. В рамках нацпроектов этому посвящен целый раздел, так, в городах России строят новые ФОКи и устанавливают уличные спортивные площадки. В 2019 году Владимир Путин попросил включить в паспорта нацпроектов мероприятия в области развития физической культуры, он сказал, что в России на 40 процентов увеличилось число людей, которые выбрали спорт в качестве основного досуга, до 54 миллионов человек. В планах сделать так, чтобы 55 процентов населения страны занимались спортом.