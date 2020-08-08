На месте жесткой посадки пассажирского самолета в Индии нашли "черный ящик"

Погибли 20 человек, включая пилотов Фото: Twitter.com

В Индии на месте жесткой посадки пассажирского самолета Air India Express нашли бортовые самописцы. Так называемый "черный ящик" хранит сведения о разговоре пилотов и регистрирует полетные данные. Теперь авиационным следователям предстоит оценить, в каком состоянии находятся устройства.

- Команда национального авиационного надзорного органа DGCA (генеральное управление гражданской авиации) уже прибыла на место крушения, сообщает телеканал NDTV.

Самолет с 184 людьми на борту садился 7 августа в аэропорту Кожикоде. По данным сайта Flightradar24, лайнер сделал несколько кругов над аэропортом, прежде чем пилоты пошли на посадку. По одной из версия, пилоты не рассчитали траекторию и "промахнулись", сам аэропорт называют "настольным", он расположен на вершине холма, оба конца взлетно-посадочной полосы примыкают к склону.

по последним данным погибли 20 человек.