Врачи назвали икоту симптомом коронавируса

У пациента из Чикаго не было температуры или кашля Фото: REUTERS

Американские врачи заявили, что у коронавируса есть еще один странный симптом, ранее не описанный в медицинских журналах. Врачи из Чикаго считают, что длительная икота может говорить о заражении Covid-19. В клинику за помощью обратился 62-летний мужчина. У него не было ни боли в горле, ни температуры или лихорадки. Он жаловался, что уже четыре дня икает. На всякий случай решили проверить на коронавиурс - тест был положительный.

- Врачи провели сканирование легких и обнаружили помутнения, так называемый эффект "матового стекла", это указывает на то, что у человека могут быть проблемы с объемом легких, - сообщает The Sun.

Ученые заявили, что это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на Covid-19 в литературе по экстренной медицине. Они убеждены - многое о коронавирусе еще не известно.

Официально симптомами болезни считается лихорадка, кашель и потеря обоняния и вкуса.

Но врачи сталкиваются с новыми и новыми проявления болезни у пациентов, такими как выпадение волос, сыпь во рту, головная боль, не проходящая даже после отрицательного теста.