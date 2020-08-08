Исследователи посчитали, сколько нужно бегать, чтобы сжечь калории от чизбургера и пиццы

После пиццы мужчинам нужно бегать трусцой 99 минут Фото: REUTERS

Ученые посчитали, сколько нужно тренироваться, чтобы "согнать" калории от самых популярных блюд "эпохи" самоизоляции. В Британии, например, произошел настоящий бум покупательского спроса на "еду на вынос": пицца, чизбургеры, буррито...

В России пока не считали, как коронавирус повлиял на кулинарные пристрастия людей, но рост числа сотрудников служб доставки на улицах говорит, что многие действительно, ленились на карантине готовить самостоятельно.

В Лондонской лаборатории по оценке фитнеса My Vital Metrics не ленились. И посчитали, сколько нужно тренироваться, чтобы сжечь калории от съеденного.

Пицца: Содержит 1260 калорий, а это значит, что придется побегать. Женщинам достаточно будет 116 минут бега трусцой, а мужчинам - 99 минут, чтобы сжечь калории. Можно сесть на велосипед, но тогда двигаться придется дольше. Дамам крутить педали нужно в среднем 2 часа 1 минуту, мужчинам - 122 минуты.

Чизбургер: Калорийность блюда - 980. После такого ужина можно готовить кроссовки для бега или тренажерного зала, женщинам там придется заниматься 90 минут. Мужчины справятся со съеденными калориями быстрее - за 77 минут.

Кому тяжело бегать, можно отправиться на долгую прогулку. Ходить пешком придется мужчинам 183 минуты, а женщинам - 213 минут.

Куриный буррито на гриле: Содержит 1049 калорий, чтобы их сжечь, потребуется от мужчин 196 минут ходить пешком. Женщины зайдут дальше, потому что "бороться" с буррито им придется 228 минут.

- Если упражнения не для вас, женщины могут потратить 193 минуты на танцы, а мужчины - на 165 минут. Точно так же ландшафтный дизайн может помочь вам сжечь калории: мужчинам нужно работать в саду 186 минут, а женщинам 217 минут, -сообщают исследователи.

Великобритания стала первой страной, где из-за пандемии коронавируса поставили цель сделать нацию стройнее. Covid-19 тяжелее перенося люди с ожирением. Премьер Борис Джонсон запустил новую программу, чтобы убедить население заняться спортом и отказаться от вредной пищи перед второй волной коронавируса.